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Министр юстиции Денис Малюська опубликовал эскизы будущего помещения Львовского следственного изолятора.

«Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО. Но погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки. Душа просит чего-то яркого и теплого.

Ну и ок, подумал я, и выставляю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Великой распродажи тюрем», - написал он в Facebook.
ForUm

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