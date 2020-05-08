В украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Первым справился Киевский СИЗО – заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц», - написал он в Facebook.

По словам министра, на следующей неделе министерство обеспечит возможность оплаты онлайн на сайте «Онлайн дом юстиции».

«Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями», - сообщил Малюська.

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

При этом Малюська подчеркнул, что это не будут «VIP-камеры». «Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну, и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах», - пояснил он.

Министр подчеркнул, что услуга платных камер не нарушает права человека. «Как и ранее, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер, и их состояние не только не ухудшится, а наоборот, будет улучшено за счет доходов, генерируемых платными камерами», - добавил Малюська.

Он также отметил, что улучшенные условия будут только в следственных изоляторах, то есть для людей, в отношении которых не вынесен приговор суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.

«Что касается преступников (т.е. тех, в отношении которых приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление», - заявил глава Минюста.