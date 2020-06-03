также в разделеОбщество
Юрист сообщил о манипуляциях на сайте петиций президенту
Против взяточника из Минобразования начали дисциплинарное производство 10
В Крыму арестовали на месяц задержанного украинского военного 16
МВД запустило приложение «Штрафы ПДД» 16
В Украине утвердили новый праздник – День фермера 15
Главу НСЗУ назначат только на время карантина 11
ВОЗ отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине 11
Президент создал Совет по вопросам развития высшего образования 13
СМИ: Правление Одесского припортового завода заключает контракты, которые наносят предприятию миллионные убытки 15
МИД: Иран не планирует передать Франции «черные ящики» самолета МАУ 22
СБУ с 2014 года не пустила в Украину почти 10 тысяч человек 12
Депутата Запорожского горсовета поймали на взятке в 12 тысяч 14
Инфекционист: Повторное заражение COVID-19 не будет массовым 18
С 5 июня в Украине возобновят внутренние авиаперевозки 26
Лерос занес в НАБУ свидетельства о коррупции Ермака, Тищенко и Комарницкого 28
Расследование дела против Гладковского завершено 36
СБУ задержала чиновника Минобразования за получение «отката» в 300 тысяч 18
ВР решила повысить штрафы за нарушение ПДД пешеходами 23

Уже в 6 следственных изоляторах появились камеры повышенного комфорта, сообщил  министр юстиции Денис Малюська.

«На данный момент в рамках экспериментального проекта открыты платные камеры «в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах», - написал он в Telegram.

На следующей неделе планируется открытие платных камер в Полтаве, Харькове, Старобельске и Сумах.

«В Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получено 60 тысяч гривен. По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора»,- пояснил министр.

Как сообщал ForUm, услугу платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских СИЗО запустили в начале мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
11
Теги