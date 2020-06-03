Уже в 6 следственных изоляторах появились камеры повышенного комфорта, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«На данный момент в рамках экспериментального проекта открыты платные камеры «в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах», - написал он в Telegram.

На следующей неделе планируется открытие платных камер в Полтаве, Харькове, Старобельске и Сумах.

«В Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получено 60 тысяч гривен. По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора»,- пояснил министр.

Как сообщал ForUm, услугу платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских СИЗО запустили в начале мая.