Германия отказала Российской Федерации в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному, который восстанавливается после отравления. Москва считает, что вокруг ситуации с Навальным «искусственно раздувается истерия».

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

В частности, МИД России отреагировал на дебаты в Бундестаге, в ходе которых обсуждалось отравление Навального. Российские дипломаты назвали ложью заявление немецких депутатов о неготовности России к диалогу с Германией.

Также в заявлении говорится, что Берлин продолжает игнорировать практическое взаимодействие с Москвой по отравлении Навального.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному», - говорится в заявлении.

В российском МИД напомнили о том, что немецкие медики получили беспрепятственный доступ к Навальному, когда он находился в омской больнице.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.