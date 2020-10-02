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Нардеп «Слуги народа» Александр Качура подал заявления в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро в связи заявлениями Гео Лероса.

«Поскольку у меня появилось немного времени в связи с отменой пленарных заседаний, решил помочь одному бывшему представителю «Слуги народа», который озвучивает с парламентской трибуны и у себя на странице в Фейсбук информацию, которая требует внимания правоохранительных органов», - написал он в Telegram.

Качура сообщил, что подал обращение в НАБУ и Нацполицию с требованием отреагировать на заявления и сообщения в соцсетях Гео Лероса, внести запись в ЕРДР и безотлагательно начать досудебное расследование.

«Надо создавать новую правовую культуру среди политиков, чтобы любое озвученное голословное обвинение подкреплялось заявлением в правоохранительные органы», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

Глава фракции СН Давид Арахамия президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции «Слуги народа» с требованием исключить  Лероса.

31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».

2 сентября комментируя исключение Лероса из СН, Зеленский заявил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии». 

30 сентября Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение.

 
ForUm

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