Нардеп «Слуги народа» Александр Качура подал заявления в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро в связи заявлениями Гео Лероса.
«Поскольку у меня появилось немного времени в связи с отменой пленарных заседаний, решил помочь одному бывшему представителю «Слуги народа», который озвучивает с парламентской трибуны и у себя на странице в Фейсбук информацию, которая требует внимания правоохранительных органов», - написал он в Telegram.
Качура сообщил, что подал обращение в НАБУ и Нацполицию с требованием отреагировать на заявления и сообщения в соцсетях Гео Лероса, внести запись в ЕРДР и безотлагательно начать досудебное расследование.
«Надо создавать новую правовую культуру среди политиков, чтобы любое озвученное голословное обвинение подкреплялось заявлением в правоохранительные органы», - резюмировал он.
Как сообщал ForUm, 1 сентября фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.
Глава фракции СН Давид Арахамия президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции «Слуги народа» с требованием исключить Лероса.
31 августа Зеленский в выступлении на съезде СН назвал некоторых депутатов «микробами», которые «забыли, зачем их избрали».
2 сентября комментируя исключение Лероса из СН, Зеленский заявил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии».
30 сентября Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение.
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