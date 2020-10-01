Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel, сообщает «Дождь».

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего», — сказал Навальный.

Он напомнил, что намерен вернуться в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — сказал оппозиционер.

Издание отмечает, что сейчас Навальный передвигается в сопровождении охраны. В отношении него также усилили меры предосторожности: воду, предназначенную для политика во время интервью, выбрали случайным образом из холодильника в редакции издания.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.