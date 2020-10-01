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В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что Россия предложила выступить посредником «для снижения напряженности» между Ереваном и Баку из-за эскалации войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым предложил, чтобы Россия выступила посредником для снижения напряженности в стране.

«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», - сказано в сообщении российского МИД.

Также площадку для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе готова предоставить Грузия. В заявлении премьер-министра страны Георгия Гахарии, опубликованном на сайте правительства, сказано, что у Грузии «добрососедские отношения с обеими странами», а эскалация ситуации «крайне негативно скажется на безопасности всего региона».

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Турция заявила, что готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя. 
ForUm

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