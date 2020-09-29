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Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в ходе посещения посольства Азербайджана в Анкаре, сообщает Анадолу.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что прибыл в посольство в знак солидарности с народом Азербайджана, ведущим справедливую борьбу за территориальную целостность страны.

По словам главы МИД, Единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является вывод ВС Армении с территорий Азербайджана.

«Турция всецело поддерживает Азербайджан. Наступило время в корне решить проблему армянской оккупации», - подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Посольство Украины в Республике Армения рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Также украинцев призвали воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана. 
ForUm

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