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Начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области. Об этом сообщил вице-премьер, глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

«Бортовые самописцы («черные ящики») найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней», - написал он в Facebook.

Вице-премьер также сообщил, что обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР). В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии - умер. Второй – выжил и находится в больнице.
ForUm

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