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Президент РФ Владимир Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Беларусь. В видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси он подчеркнул, что отношения Москвы и Минска остаются братскими и союзническими и не подвержены конъюнктуре, передает ТАСС.

«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент», - подчеркнул Путин.  

Глава российского государства добавил, что обе страны не только последовательно углубляют многоплановые двусторонние связи, но и целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства и активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза. «Мы сообща решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», - заявил Путин.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

Верховная Рада приняла заявление, в котором сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.
ForUm

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