До пяти дней продлится расшифровка черных ящиков самолета Ан-26, который потерпел крушение вблизи Чугуева Харьковской области. Порядка двух недель понадобится на идентификацию всех погибших.
Об этом рассказал вице-премьер Олег Уруский, который возглавляет профильную комиссию Кабмина по расследованию, в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, все обломки самолета уже убраны с места катастрофы на территорию воинской части.
«Место охраняется, все обломки самолета арестованы Государственным бюро расследований, доступ к ним строго ограничен. Также осуществлена выемка бортового регистратора самолета, он находится в удовлетворительном состоянии и вчера специалистами начата дешифрация информации», - рассказал он.
На вопрос, сколько продлится расшифровка и исследования обломков, Уруский ответил: »По предварительным данным, это будет продолжаться 3-5 дней».
На вопрос, реально ли провести анализ ДНК быстрее заявленных 14 суток, вице-премьер ответил, что будут пытаться так сделать.
«На сегодняшний день фрагменты ДНК тел всех 25 погибших отобраны, осуществляется отбор образцов ДНК от родственников», - сообщил он.
Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.
На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.
В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.
27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.
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