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Началась расшифровка «черных ящиков» разбившегося под Чугуевом Ан-26 38

До пяти дней продлится расшифровка черных ящиков самолета Ан-26, который потерпел крушение вблизи Чугуева Харьковской области. Порядка двух недель понадобится на идентификацию всех погибших.

Об этом рассказал вице-премьер Олег Уруский, который возглавляет профильную комиссию Кабмина по расследованию, в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, все обломки самолета уже убраны с места катастрофы на территорию воинской части.

«Место охраняется, все обломки самолета арестованы Государственным бюро расследований, доступ к ним строго ограничен. Также осуществлена выемка бортового регистратора самолета, он находится в удовлетворительном состоянии и вчера специалистами начата дешифрация информации», - рассказал он.

На вопрос, сколько продлится расшифровка и исследования обломков, Уруский ответил: »По предварительным данным, это будет продолжаться 3-5 дней».

На вопрос, реально ли провести анализ ДНК быстрее заявленных 14 суток, вице-премьер ответил, что будут пытаться так сделать.

«На сегодняшний день фрагменты ДНК тел всех 25 погибших отобраны, осуществляется отбор образцов ДНК от родственников», - сообщил он.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.
ForUm

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