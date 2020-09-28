Следователи Государственного бюро расследований допросили более 40 человек в качестве свидетелей катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

В ГБР подчеркнул, что по состоянию на 28 сентября следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:

- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца («черные ящики»);

- обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

- назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

- получена информация и документы по Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия «Антонов», командования Воздушных сил ВС Украины;

- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

- обеспечено взятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы у 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

- назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

- истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Государственного бюро расследований. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.