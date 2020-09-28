Следователи Государственного бюро расследований допросили более 40 человек в качестве свидетелей катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области, сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.
В ГБР подчеркнул, что по состоянию на 28 сентября следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:
- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца («черные ящики»);
- обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
- получена информация и документы по Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия «Антонов», командования Воздушных сил ВС Украины;
- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
- обеспечено взятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы у 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
- назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.
После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки.
Ход расследования находится на особом контроле руководства Государственного бюро расследований. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.
На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.
В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.
27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.
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