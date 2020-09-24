Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж. Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила распределение Украины на карантинные зоны.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что по 3 тыс. больных COVID-19 на день в Украине – это и есть вторая волна заболеваемости.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР вынести в зал заседаний для голосования проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств провальной операции наших спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК «Вагнер».

Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу международного аэропорта «Ужгород».

Центральная избирательная комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен стать более представительским, сбалансированным, прозрачным и эффективным органом и Украина готова принимать активное участие в реформировании ООН. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Беларуси в ближайшее воскресенье состоится масштабный марш против власти, до этого в стране будет проходить забастовка.

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+».

При этом в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела «Роттердам+», не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Украина признает паспорта, выданные частично признанным Косовом. Об этом в заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.