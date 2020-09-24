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В Беларуси в ближайшее воскресенье состоится масштабный марш против власти, до этого в стране будет проходить забастовка. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на организаторов акции.

Авторы указывают, что накануне власть продемонстрировала «бессмысленную жестокость», применив водометы с краской, стрельбу, избиения и провокации против протестующих.

«Но народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит», - убеждены авторы.

Сотрудников госпредприятий призвали ближайшие два дня провести в режиме забастовки.

«Вся страна - стачка: Четверг и пятница - национальная забастовка! Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее. При этой власти у вас и ваших детей всё равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику», - говорится в сообщении.

Также планируются блокирования трасс водителями и пешеходами в разных районах городов. Также белорусов призвали не платить налоги и коммуналку, забирать вклады из банков и не покупать продукцию госпредприятий.

«Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу», - призвали организаторы.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

После этого в стране люди начали выходить на стихийные акции протеста. 
ForUm

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