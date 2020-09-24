Президент Владимир Зеленский заявляет, что по 3 тыс. больных COVID-19 на день в Украине – это и есть вторая волна заболеваемости.
Об этом он сказал на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, сообщает УНИАН.
«Растет количество заболевших, поэтому у нас действительно на сегодня запрещен въезд зарубежным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое было, когда у нас начиналась первая волна – мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн граждан у нас было до 300 заболевших людей», - заявил Зеленский.
«Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину», - отметил он.
По словам президента, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, обязательно будут открыты границы для иностранных граждан.
Напомним, по состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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