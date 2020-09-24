По состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, всего зафиксировано 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2129156 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1788 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5556 случаев;
Волынская область - 7235 случаев;
Днепропетровская область - 4692 случая;
Донецкая область - 2767 случаев;
Житомирская область - 5262 случая;
Закарпатская область - 9416 случаев;
Запорожская область - 3288 случаев;
Ивано-Франковская область - 12 952 случая;
Кировоградская область - 1039 случаев;
Киев - 20665 случаев;
Киевская область - 8286 случаев;
Львовская область - 19 250 случаев;
Луганская область - 841 случай;
Николаевская область - 2717 случаев;
Одесская область - 12 309 случаев;
Полтавская область - 1677 случаев;
Ривненская область - 11 621 случай;
Сумская область - 3352 случая;
Тернопольская область - 12 334 случая;
Харьковская область - 16 193 случая;
Херсонская область - 905 случаев;
Хмельницкая область - 5185 случаев;
Черновицкая область - 13562 случаи;
Черкасская область - 3355 случаев;
Черниговская область - 3647 случаев.
Напомним, по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине было зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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