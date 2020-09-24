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По состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, всего зафиксировано 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2129156 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1788 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5556 случаев;

Волынская область - 7235 случаев;

Днепропетровская область - 4692 случая;

Донецкая область - 2767 случаев;

Житомирская область - 5262 случая;

Закарпатская область - 9416 случаев;

Запорожская область - 3288 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 952 случая;

Кировоградская область - 1039 случаев;

Киев - 20665 случаев;

Киевская область - 8286 случаев;

Львовская область - 19 250 случаев;

Луганская область - 841 случай;

Николаевская область - 2717 случаев;

Одесская область - 12 309 случаев;

Полтавская область - 1677 случаев;

Ривненская область - 11 621 случай;

Сумская область - 3352 случая;

Тернопольская область - 12 334 случая;

Харьковская область - 16 193 случая;

Херсонская область - 905 случаев;

Хмельницкая область - 5185 случаев;

Черновицкая область - 13562 случаи;

Черкасская область - 3355 случаев;

Черниговская область - 3647 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине было зафиксировано 3497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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