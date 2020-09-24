Решение Высшего антикоррупционного суда, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела «Роттердам+», не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, сообщается, что НАБУ подало жалобу на действия прокурора к и.о. руководителю САП и генеральному прокурору и надеется на принятие ими быстрого решения.

НАБУ убеждено, что точку в деле «Роттердам+» должен ставить суд по результатам состязательного процесса. «Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства.

В Бюро напомнили, что 28 августа, несмотря на то, что расследование «Роттердам+» находилось на завершающей стадии, прокурор САП решил закрыть дело. «При том, что за все время расследования он ни разу не истребовал материалы производства для изучения и не интересовался у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказательства. НАБУ настаивает на возобновлении расследования, что позволит передать дело в суд для его оценки беспристрастными судьями и гражданским обществом», – сказано в сообщении.

Напомним, 24 сентября судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+».