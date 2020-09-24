также в разделеЭкономика
Минфин усилит проверку кандидатов на получение госпомощи 7
В Украине вырос уровень безработицы 8
ВАКС отказался возобновлять дело «Роттердам+» 22
За первое полугодие убыток Нафтогаза составил 11,5 миллиарда 15
В НБУ не планируют сдерживать укрепление гривни 15
В Украине установили новые стандарты качества бензина и дизтоплива 27
В Украине ускорилось падение промпроизводства 26
Украинцев освободили от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые 71
Нафтогаз на 45% повысил цену на газ для производителей тепла 50
Украина направила МВФ обращение о начале работы миссии в онлайне 12
Укрэнерго предлагает почти в три раза повысить тариф на передачу электроэнергии 25
Нафтогаз: Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа 13
В Украину хотят поставлять мясо крокодила 35
Производство агропродукции в Украине упало на 10% 11
В Минфине анонсировали программу для получения ипотечных кредитов 10
Минфин: На конец 2020 года госдолг составит 68% ВВП 10
Марченко прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% 33
В Украине обновлен рекорд запасов газа на зиму 55

Решение Высшего антикоррупционного суда, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела «Роттердам+», не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, сообщается, что НАБУ подало жалобу на действия прокурора к и.о. руководителю САП и генеральному прокурору и надеется на принятие ими быстрого решения.

НАБУ убеждено, что точку в деле «Роттердам+» должен ставить суд по результатам состязательного процесса. «Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства.

В Бюро напомнили, что 28 августа, несмотря на то, что расследование «Роттердам+» находилось на завершающей стадии, прокурор САП решил закрыть дело. «При том, что за все время расследования он ни разу не истребовал материалы производства для изучения и не интересовался у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказательства. НАБУ настаивает на возобновлении расследования, что позволит передать дело в суд для его оценки беспристрастными судьями и гражданским обществом», – сказано в сообщении.

Напомним, 24 сентября судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
11
Теги