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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР вынести в зал заседаний для голосования проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств провальной операции наших спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК «Вагнер».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» и член комитета Михаил Забродский. 

По его словам, рассмотрение вопроса был достаточно оживленным и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения сугубо «технических» вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации.

«Кроме того, особой пикантности рассмотрению добавляло то, что среди возможных «фигурантов» расследование потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры. Дополнительного драйва работе комитета добавляла публичная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами. Мощное скандирование ими аббревиатуры «ВСК» легко злетало на высоту 12 этажа и немало нервировало отдельных представителей правящего монобильшинства», – подчеркнул нардеп.

Забродский отметил, что заключение комитета было почти единодушным и безапелляционным: направить в установленном порядке вопрос создания ВСК на рассмотрение Верховной Рады Украины.

«Следует отметить, что это лишь очередной шаг регламентного процесса и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет вероятно в ближайшее время обсуждено на регламентном комитете. Но всех патриотов, людей с принципиальной гражданской позицией и просто неравнодушных соотечественников можно поздравить с этой маленькой, но все же победой», – подытожил он.

Как сообщалось,  29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».  

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.    

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил против создания ВСК.

Народные депутаты фракции «Голос» зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к срыву спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» в Украине.
ForUm

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