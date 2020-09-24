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Центральная избирательная комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, сообщает пресс-служба ЦИК.

Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:

голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета - по выборам депутатов районного совета;

кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы.

При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Напомним, 15 сентября в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы. 
ForUm

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