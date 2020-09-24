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Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу международного аэропорта «Ужгород». Об этом  в Twitter сообщил министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба

«Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписано соглашение, благодаря которому международный аэропорт «Ужгород» сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья», - отметил он.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского.
ForUm

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