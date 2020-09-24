Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, передает УНИАН.

«Украина не идет (не поддается. – Ред.) на шантаж – это видят все: и Европа, и Россия, но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и баланс во взвешенной политике, и в диалоге в заседаниях ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом минского процесса», - заявил он.

Президент отметил, что диалог с российской стороной «хрупкий» и «нестабильный», но украинская сторона делает все, чтобы этот диалог существовал.

«Для того, чтобы был результат этих заседаний в Минске или в «нормандии». Мы с вами знаем, какой сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть, и если бы не прицельные провокации – то мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых действий», - добавил глава государства.

Зеленский убежден, что без диалога «мы никогда не выйдем из этой сложной ситуации, из этого тупика».

Напомним, 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветники стран нормандской четверки стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, «которое корректирует постановление, принятое 15 июля».

В свою очередь Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.