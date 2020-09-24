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Человечество провалило испытание пандемией коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщает УНИАН.

«Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, - сказал он. - Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», - заявил он.

«Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности», - считает генсек ООН.

«Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом», - заключил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 сентября в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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