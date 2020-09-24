Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+». Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

«Судью почему-то не убедило то, что Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки, а написали о «невозможности «сделать вывод», - говорится в сообщении.

В ЦПК добавили, что такого решения ожидали и категорически с ним не согласны.

Решение судьи Широкой может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС. «Также мы подали жалобу от Центра противодействия коррупции как одного из заявителей по делу, которое будет рассматривать судья Олейник», - отметили в ЦПК.

Напомним, 8 сентября прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.