также в разделеЭкономика
За первое полугодие убыток Нафтогаза составил 11,5 миллиарда 13
В НБУ не планируют сдерживать укрепление гривни 13
В Украине установили новые стандарты качества бензина и дизтоплива 27
В Украине ускорилось падение промпроизводства 26
Украинцев освободили от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья впервые 35
Нафтогаз на 45% повысил цену на газ для производителей тепла 50
Украина направила МВФ обращение о начале работы миссии в онлайне 12
Укрэнерго предлагает почти в три раза повысить тариф на передачу электроэнергии 25
Нафтогаз: Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа 13
В Украину хотят поставлять мясо крокодила 35
Производство агропродукции в Украине упало на 10% 11
В Минфине анонсировали программу для получения ипотечных кредитов 10
Минфин: На конец 2020 года госдолг составит 68% ВВП 10
Марченко прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% 33
В Украине обновлен рекорд запасов газа на зиму 55
Зеленский: С 1 января минимальная зарплата будет 6000 грн 26
Во втором квартале ВВП Украины упал на 11,4% 9
Крупные сети АЗС снизили цены на топливо 151

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+». Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

«Судью почему-то не убедило то, что Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки, а написали о «невозможности «сделать вывод», - говорится в сообщении.

В ЦПК добавили, что такого решения ожидали и категорически с ним не согласны.

Решение судьи Широкой может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС. «Также мы подали жалобу от Центра противодействия коррупции как одного из заявителей по делу, которое будет рассматривать судья Олейник», - отметили в ЦПК.

Напомним, 8 сентября прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
13
Теги