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Украина признает паспорта, выданные частично признанным Косовом. Как сообщает «Европейская правда», об этом в интервью албанскому телеканалу RTV Ora заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косова. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам», - заявил заместитель главы МИД Украины.

Вместе с тем Василий Боднар подчеркнул, что ситуация с Косовом не имеет ничего общего с «самоопределением» Крыма, о чем часто заявляют в РФ. «Для нас нет параллели между этими двумя случаями... В случае с Косовом мы имеем страну, которую признали ряд государств, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией», - пояснил он.

Одновременно Василий Боднар дал несколько неоднозначный ответ относительно возможного признания Косова Украиной. «Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип», - отметил он, однако добавил, что с Косовом дело непростое.

Как сообщает портал «Балканський оглядач», на основании такого заявления украинского дипломата региональные медиа уже сообщили о возможном признании Косова Украиной.

Напомним, по заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косова в 2008 году не противоречило нормам международного права.

Впрочем, о признании Косово как независимого государства в мире нет единого мнения. В настоящее время, Косово признано 116 странами. Включая США и большинство стран ЕС. Однако отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.
ForUm

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