Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен стать более представительским, сбалансированным, прозрачным и эффективным органом и Украина готова принимать активное участие в реформировании ООН. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В своем выступлении оно государства напомнил, как в октябре 1945 года, после окончания кровопролитной Второй мировой войны, страны - основательницы ООН, среди которых была и Украина, отвергли все противоречия и объединились ради построения лучшего мира.

«Безусловно, за эти 75 лет произошло немало достижений по экономическому развитию, преодолению бедности, минимизации войн и катаклизмов, которые могли бы случиться без существования ООН. Человечество покорило космос и даже может проводить заседания ООН дистанционно, с помощью современных технологий. На языке тех же технологий, ООН стала «программным обеспечением», которое уберегло мир от критических ошибок», - отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что система все чаще начинает давать сбой - ее атакуют «баги» и «вирусы». Чтобы ООН и в дальнейшем играла важную роль в становлении мира в мире, следует совершенствовать имеющиеся механизмы.

«Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительским, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена», - подчеркнул глава государства.

По убеждению президента Украины, 75-я годовщина основания ООН должна стать стимулом для преобразования Организации в более динамичную и эффективную структуру.

Зеленский выразил надежду, что уже в следующем году о 75-й сессим Генассамблеи ООН будут вспоминать как о возвращении к действенной многосторонности, эффективной международной солидарности и фундаментальным принципам, которые легли в основу при создании Организации Объединенных Наций.

«У нас нет запасной планеты. Мы живем здесь и только один раз. Это и есть именно то будущее, которого мы хотим, и именно та ООН, в которой мы нуждаемся», - сказал он.

Президент Украины также поздравил Волкана Бозкира с избранием председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Хочу заверить, что Украина была, есть и будет для вас и ООН надежным партнером, даже несмотря на то, что сегодня нас разделяют тысячи километров», - подчеркнул глава государства.