Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что поддержка всестороннего национального диалога в Беларуси не является вмешательством во внутренние дела этой страны.

Об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«В отношении Беларуси, мы должны выразить сожаление, что ситуация продолжает ухудшаться с продолжением репрессий против мирных протестующих», - сказал Боррель.

При этом он заявил, что сегодня Совет ЕС обсудит пути поддержки белорусского народа и пересмотра отношений Евросоюза с белорусским правительством в соответствии с ситуацией, когда ЕС не признает Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

Боррель отметил, что перед встречей Совета ЕС состоялась встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Она представила информацию о событиях в Беларуси. Мы очень впечатлены мужеством и упорством белорусского народа, особенно белорусских женщин, которые продемонстрировали настоящий дух лидерства», - сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС поддержит всесторонний национальный диалог в Беларуси относительно прав белорусского народа на свободные и справедливые выборы.

«И это не должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела, потому что демократия и права человека являются сущностью идентичности Европейского Союза», - отметил Боррель.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Верховная Рада приняла заявление, в котором сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.