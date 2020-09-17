Нынешнюю ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с тем, что происходило во время зимы 2013-14 гг. в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в Бундестаге, сообщает Укринформ.

«Никто не хочет нового геополитического кризиса в центре Европы. Все те - и особенно те, кто в Москве, - кто уже видит перед собой второй Майдан или вторую Украину, на самом деле должны лучше знать, что Украина и Беларусь в этом вопросе несопоставимы», - заявил Маас.

Он напомнил, что на Майдане развевались флаги Европейского Союза, но ничего подобного не происходит в Беларуси, где люди выступают только за настоящую демократию, за честные и свободные выборы.

«Для нас в Европейском Союзе речь не идет об отделении Беларуси от России и присоединении ее к Европейскому Союзу, а о том, что мы стремимся обеспечить, чтобы жители Беларуси могли свободно и справедливо решать, за кого им голосовать... Поэтому речь не о том, возникла ли здесь вторая Украина или нет», - подчеркнул немецкий министр.

Маас подчеркнул «особую ответственность» России в этой ситуации, что вытекает из тесных отношений между двумя странами, которые белорусская оппозиция не ставит под сомнение. Но, отметил политик, при условии безусловной поддержки Лукашенко и гибридного влияния Москва, «несомненно, потеряет симпатию людей в Беларуси». Поэтому ЕС еще раз обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом, что Россия также должна работать над инициативой начала диалога на уровне ОБСЕ.

Выборы в Беларуси Маас назвал «искаженными и мошенническими». Он отметил, что немцы, которые 30 лет назад пережили собственную мирную революцию, стоят на стороне граждан Беларуси. Глава МИД от имени федерального правительства пообещал продолжать поддерживать белорусское гражданское общество и независимые СМИ.

Маас также не исключил, что в случае отказа президента Лукашенко вступить в диалог с протестующими санкционный список белорусских чиновников будет существенно расширен, в том числе и за счет него самого. Министры ЕС обсудят дальнейшие шаги относительно этого в следующий понедельник в Брюсселе.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Верховная Рада приняла заявление, в котором сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.