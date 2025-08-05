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У Німеччині закликали жорстко відреагувати на ядерну риторику США та РФ

У Німеччині закликали жорстко відреагувати на ядерну риторику США та РФ

У Берліні закликали до жорсткої реакції на ядерні заяви Дональда Трампа та Дмитра Медведєва. Обидва політики обмінялися взаємними погрозами, після того як президент США Дональд Трамп висунув Росії ультиматум щодо мирної угоди з Україною. Про це інформує Spiegel.

Колишній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх назвав словесну перепалку політиків «безвідповідальною», «нечутливою та безрозсудною».

Він також нагадав про трагедію атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі, наголосивши, що з ядерною зброєю не жартують.

Крім того, Мютценіх розкритикував німецьких політиків за відсутність реакції на заяви Трампа, очікуючи «чіткої опозиції з боку федерального уряду».

ForUA.com нагадує, Дональд Трамп підтвердив, що два американські атомні підводні човни були переміщені у “відповідні регіони” у відповідь на погрози колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАРосіяНімеччинаядерна загроза
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