РФ продовжує нарощувати чисельність особового складу на Донбасі. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, на Покровському напрямку Донецької області агресор вже зосередив близько 100 тисяч окупантів. «Загалом у росіян, тут дуже залежить від напрямку. Взагалі росіян на Покровському напрямку близько 100 тисяч. На Новопавлівському, останній раз перевіряли, було 60 тисяч», — повідомив Трегубов.

Водночас він підкреслив, що на інших ділянках фронту ситуація може змінюватися, оскільки російське командування активно маневрує підрозділами, часто залучаючи одні й ті самі сили до боїв на кількох сусідніх напрямках. «Йдеться про "плаваюче угруповання", яке може з’являтися в точках максимального тиску. Тому важливо дивитися не лише на кількість, а й на те, куди саме ці сили спрямовуються з позицій ОСУВ "Хортиця"», — пояснив Трегубов.

За даними українського командування, російські війська продовжують концентрувати резерви поблизу Покровська, готуючись до спроб прориву української оборони. При цьому окупанти не шкодують особового складу, кидаючи у наступ без підготовки нові хвилі мобілізованих.

За словами Трегубова, українські Сили оборони контролюють ситуацію на Покровському напрямку, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, активно застосовуються ударні БПЛА, артилерія та мобільні групи протитанкової боротьби.

«Противник зазнає величезних втрат, але тактика "м’ясних штурмів" не змінюється. Наше завдання — вибивати їх тактично, знищуючи як особовий склад, так і техніку на підходах», — наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

Водночас, експерти наголошують, що концентрація такого великого угруповання військ на одному напрямку створює серйозні ризики для населених пунктів у прифронтовій зоні та критичної інфраструктури.

Як повідомляло ForUa, РФ прагне взяти під контроль Покровськ як ключовий логістичний центр для просування у глиб території Донецької області. Водночас, за оцінками експертів, російське командування не має достатньо підготовлених сил для глибоких проривів, а тому на найближчий час очікується продовження "виснажливих" наступальних дій.