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Війна

Ворог збільшує своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію, – Сирський

Ворог збільшує своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію, – Сирський

Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Попри це, ворог збільшує своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця та має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких вже створено. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського.

«Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ», – каже він.

ForUA.com нагадує, Російська Федерація використовує в боях на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки. У повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн.

До слова, Покровський напрямок є однією з головних цілей російського наступу. Найзапекліші бої зараз тривають у районі Покровська Донецької області. Українські сили докладають максимум зусиль, аби стримати наступ РФ на цій ділянці фронту. За його словами, тактика ворога полягає в безперервному наступі. На цю ділянку фронту РФ перекинула велику кількість сил.

Варто зазначити, що російське командування продовжує кидати на штурми все нові сили – зокрема, вже не вперше з’являється інформація про участь жінок у бойових діях. Вперше за час активних боїв на напрямку Покровська зафіксовано участь росіянки в атаці на українські позиції.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мобілізаціявійна в УкраїніОлександр Сирськийагресія рф
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