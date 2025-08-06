Байопік про Майкла Джексона вийде у 2026 році: названо нову дату прем’єри

Один із найочікуваніших фільмів останніх років — байопік про Майкла Джексона — офіційно отримав нову дату прем’єри. Стрічка, яка розповість історію легендарного Короля поп-музики, вийде у прокат по всьому світу 24 квітня 2026 року.

Спочатку реліз планували на 2025 рік, однак виробництво було перенесено. У головній ролі — Джаафар Джексон, племінник Майкла Джексона, який дебютує у великому кіно. У фільмі також знімуться Колман Домінго, Ніа Лонг, Майлз Тейт, Лора Гаррі та Лора Гаррієр.

За словами творців, фільм обіцяє глядачам не лише видовищну музичну історію, а й драматичну та суперечливу розповідь про людину, яка назавжди змінила шоу-бізнес.

Очікується, що стрічка занурить глядача у життя і кар’єру Джексона — від злетів до падінь, від світового визнання до особистих викликів.

"Ви готові до Майкла?" — із цим питанням автори фільму звертаються до глядачів по всьому світу.