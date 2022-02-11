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Сотрудники ГБР проверяют правомерность действий сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области во время столкновения с нелегальными копателями янтаря.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро, 10 февраля 2022 около 17:00 неподалеку села Ельное Сарнинского района между правоохранителями и гражданскими произошла стычка.

Сотрудники Службы заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели начали сопротивляться работникам СБУ, начали драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента 5 гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Пока их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.
ForUm

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