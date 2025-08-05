Фінляндія не братиме участі в закупівлі зброї США для України, – Міноборони

Фінляндія поки що не братиме участі у закупівлі зброї США для України, оскільки замовляє зброю для України у своїх компаній, інформує Yle.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна наразі не братиме участі в закупівлі зброї для України через нову ініціативу НАТО.

«Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в межах якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії», – уточнив міністр.

Він додав, що Фінляндія розробила програму спільно з Україною в такий спосіб, щоб вона максимально допомогла країні.

«Ми вважаємо важливим, щоб ця ініціатива мала підтримку серед країн. Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств», – заявив Хаккянен.

Фінський міністр зазначив, що інші країни розуміють позицію Фінляндії як сусіда РФ.

«Ми хочемо просувати програму розвитку вітчизняного підприємництва, оскільки вона не лише допоможе Україні, а й зміцнить нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії», – наголосив він.

ForUA.com нагадує, раніше США і НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). За цим механізмом Україна сама визначатиме пріоритетність зброї, якої вона потребує, у траншах на суму близько по $500 мільйонів, а союзники по НАТО домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку.