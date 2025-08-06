Бюро економічної безпеки нарешті отримало нового керівника

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, кандидатура Цивінського була затверджена після рішення конкурсної комісії, проходження всіх необхідних перевірок та поліграфа. «Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями», — зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що головним завданням нового керівника буде боротьба з тіньовими схемами та формування партнерських відносин між бізнесом і державою.

«Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», — додала прем'єр.