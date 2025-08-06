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Бюро економічної безпеки нарешті отримало нового керівника

Бюро економічної безпеки нарешті отримало нового керівника

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, кандидатура Цивінського була затверджена після рішення конкурсної комісії, проходження всіх необхідних перевірок та поліграфа. «Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями», — зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що головним завданням нового керівника буде боротьба з тіньовими схемами та формування партнерських відносин між бізнесом і державою.

«Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», — додала прем'єр.

 

 

Теги:

БЕБЦивінськийСириденконовий керівник БЕБтіньові схеми
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