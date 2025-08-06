Загроза зростає: Україна готується до можливого наступу з Білорусі

Загроза на північному кордоні України з боку Білорусі буде зростати у міру наближення спільних військових навчань Білорусі та Росії. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна постійно контролює ситуацію на білоруському напрямку, і поки що не фіксується жодних змін у розташуванні чи активності військ РБ. «Кордону з Білоруссю завжди приділяється увага, і так буде доти, доки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. Станом на зараз якихось змін безпосередньо по напрямку нашого кордону у білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року», — зазначив Демченко.

На середину вересня заплановані великі спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". У Кремлі заявили, що маневри мають виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання "реакції на ймовірну агресію проти союзної держави".

Проте українське військове командування застерігає, що під виглядом навчань російські та білоруські війська можуть приховано формувати ударні угруповання поблизу кордону з Україною. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не виключає, що Кремль може використати "Захід-2025" для провокацій чи навіть нового наступу з півночі.

Демченко також підтвердив, що наразі ударних угруповань на території Білорусі немає, однак Україна не виключає ескалації ближче до початку вересня.

Від початку повномасштабної агресії Білорусь активно підтримувала РФ, надаючи свою територію для розміщення російських військ, логістики та запуску ракет і дронів по території України. Хоча наразі наступальних дій з білоруського напрямку не фіксується, сама загроза не зникла.

Як повідомляло раніше ForUa, за чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025" Німеччина направила до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter.