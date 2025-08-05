Перемир'я в повітрі: Москва розглядає такий крок як поступку Трампу

Російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США. Про це повідомляє Bloomberg.

Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Росію цього тижня - це остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.

Один зі співрозмовників Bloomberg уточнив, що як компроміс може бути запропоновано паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет. За його словами, це можливо за умови, якщо Україна також погодиться на такий крок.

При цьому російський диктатор Володимир Путін продовжує відкидати ідею загального припинення вогню і не хоче змінювати ультимативні умови для завершення війни.

"Трампу потрібно якесь "підношення", поступка від Росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням", - розповів Bloomberg московський політичний консультант, близький до Кремля, Сергій Марков.

ForUA.com нагадує, ще кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський запропонував Росії поетапне перемир'я.

Зокрема, згідно з ініціативою глави української держави, першим етапом мало стати перемир'я в небі та на морі.

Йдеться про повну заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Тоді Росія на таку ініціативу не погодилася. Нині ж, якщо вона продовжить чинити опір перемир'ю, їй загрожують вторинні тарифи та санкції від президента США Дональда Трампа. Американський лідер встановив дедлайн до 8 серпня.