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Трамп вийде з екстреною заявою: деталі промови тримають у секреті

Трамп вийде з екстреною заявою: деталі промови тримають у секреті

Президент США Дональд Трамп звернеться до американців із заявою з Овального кабінету Білого дому. Виступ запланований на середу, 6 серпня, о 16:30 за місцевим часом (23:30 за Києвом).

«Білий дім оголосив, що президент Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30», — написала керівниця американського бюро та кореспондентка Білого дому Ріна Бхардвадж.

Офіційні деталі теми звернення наразі не розголошуються. Водночас американські ЗМІ припускають, що заява Трампа стосуватиметься міжнародної політики, зокрема переговорів із Росією щодо припинення війни проти України.

Як повідомляло ForUa, спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для переговорів з російським керівництвом. Результати цих переговорів можуть стати ключовою темою звернення Трампа.

 

 

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Білий дімТрампвійна в Українізаява Трампазвернення Трампа
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