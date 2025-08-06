Сьогодні Польща матиме нового президента: подробиці

6 серпня 2025 року у Варшаві відбудеться офіційна інавгурація нового президента Польщі — 42-річного історика Кароля Навроцького. Церемонія проходитиме під час спільного засідання Національних зборів — Сейму та Сенату.

Початок урочистостей заплановано на 10:00 за місцевим часом у сесійній залі Сейму. Після складання присяги президент відвідає месу у кафедральному соборі святого Івана Хрестителя, а також отримає високі державні нагороди — Орден Білого Орла та Орден Відродження Польщі — у Королівському замку.

Кароль Навроцький, який переміг на президентських виборах 1 червня, набравши 50,89% голосів у другому турі, раніше очолював Інститут національної пам’яті. Новообраний президент має право вето на законодавчі ініціативи, що може ускладнити впровадження реформ прем’єра Дональда Туска, зокрема у сфері судочинства та податкової політики.

Після церемонії подружжя Навроцьких переїде до Президентського палацу, де розпочнеться їхній п’ятирічний термін.

Український посол у Польщі Василь Боднар висловив сподівання на зміцнення двосторонньої комунікації між Києвом і Варшавою після інавгурації, зокрема у питаннях історії та євроінтеграції.

Політичні експерти прогнозують, що правоконсервативні позиції нового президента щодо Європейського Союзу, України та судової реформи можуть призвести до конфліктів із урядом Туска.