После разъяснения о запрете въезда в Украину иностранцам, хасиды, прибывшие на пропускные пункты украинско-белорусской границы, вернулись обратно. Однако, паломники в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на Черниговщине пока никуда не собираются.

Об этом журналистам в «Новых Яриловичах» сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины генерал-майор Владимир Никифоренко, передает Укринформ.

«Были попытки иностранцев попасть в Украину на волынском участке границы. Однако после разъяснения председателя Госпогранслужбы о приостановлении пропуска в соответствии с правительственным постановлением, которое действует до 28 сентября, и его советов вернуться (он там работал вчера и позавчера), они это сделали. Сфотографировались на память и поехали обратно. А вот паломники, которые находятся в пункте пропуска «Новые Яриловичи», пока никуда не собираются «, - рассказал Никифоренко.

Он добавил, что в четверг утром в очередной раз объяснил паломникам о временном запрете на въезд, но они никак не отреагировали. Даже не расстроились.

«Настроение у них замечательное, они поют, танцуют, молятся, и я бы не сказал, что они там скучают», - отметил Никифоренко.

Что касается обеспечения хасидов всем необходимым, то благодаря взаимодействию ГПСУ с религиозными организациями, которые ими занимаются, и посольствами, все, что нужно для «проживания» на границе, паломники имеют.

По словам Никифоренко, охрана участка украинской границы в «Новых Яриловичах» усилена. Здесь круглосуточно дежурят подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Напомним, с 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.

16 сентября Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области «Новые Яриловичи».