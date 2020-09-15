Сейчас кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области. Об этом ForUm’у сообщили в Госпогранслужбе.

Отдельные группы иностранцев начали прибывать к линии государственной границы.

Пограничники продолжают проводить разъяснительную работу с целью доведения иностранцам требований законодательства Украины и перечня ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Государственная пограничная служба Украины задействовала необходимое количество резервов для обеспечения соблюдения порядка на государственной границе и недопущения нарушений государственной границы.

Также налажено взаимодействие с подразделениями Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые помогают пограничникам в случае возникновения нестандартных ситуаций.

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.