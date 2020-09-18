Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали группу иностранцев-паломников на Закарпатье, а еще одного остановили на границе с Польшей.

По данным ГПСУ, сегодня ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда остановили транспортное средство «Мерседес». Им двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии.

Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. По данному факту пограничники уже направили сообщение для внесения в Едрей по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, наказанием за которое предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет. О задержании также проинформирована смежная сторона.

Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска «Краковец» разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. Он также направлялся в Украину ночью. На контроле человек предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.

Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Через государственную границу его не пропустили. Паспорт документ гражданина Украины для выезда за границу изъят.

Кроме этого по информации, поступившей от румынских пограничников, вчера ними прекращено две попытки нарушения границы. В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украине.

Напомним, паломники-хасиды пытались попасть в Украину через границу с Беларусью.