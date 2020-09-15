Обстановка на украинско-белорусской границе, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов, полностью контролируется. Об этом шла речь в ходе разговора президента Владимира Зеленского с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

По словам Дейнека, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета Министров.

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан.

«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев», - сообщил Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.

Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.

Напомним, 14 сентября в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на границе Украины и Беларуси собрались сотни хасидов, пытающихся попасть в нашу страну.