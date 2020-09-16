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Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области «Новые Яриловичи». Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на министра Арсена Авакова.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений. 

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.
ForUm

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