Вчера, 21 сентября, пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку государственной границы на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус «Мерседес Спринтер», на котором 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Учитывая тенденцию последних дней, пограничники предположили, что данные иностранцы могли скрыть свои паспортные документы, лишь бы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Углубленная проверка только подтвердила сомнения. Среди личных вещей путешественников все-таки нашлись паспорта. Как выяснилось, все иностранцы этого «рейса» нарушили правила пребывания в Украине», – говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, свое пребывание на пограничной территории иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако, пограничники также установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.