Приехать в Украину на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана - 6-8 сентября в Умани намерены около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств, сообщила пресс-служба МВД.

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским.

Монастырский отметил, что во время пограничного контроля будет проводиться комплекс мер безопасности.

Израильским гражданам установлено четкое предписание – пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

Министр положительно отметил практику привлечения израильских офицеров полиции к общему с украинскими правоохранителями обеспечению общественного порядка в Умани. Он отметил, что в городе развернут ситуационный центр полиции и налажен эффективный обмен оперативной информацией между украинской и израильской сторонами.