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С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

Так, в последние сутки на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые, несмотря на ограничение въезда, пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», на время действия карантина в период с полуночи 28 августа 2020 до полуночи 28 сентября 2020 запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже.

МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию страны.

Справка:

Исключение из запрета въезда составляют лица, которые:

    является одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины;

    прибывают в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

    проходят военную службу в Вооруженных силах;

    постоянно или временно проживают на территории Украины и имеют вид на жительство;

    признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

    имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

    являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

    является главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел;

    являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

    являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств - участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

    являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

    прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

    являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

    являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

    прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».
ForUm

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