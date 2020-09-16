Европарламент готовит резолюцию, в которой отмечает непризнании результатов президенских выборов в Беларуси и предлагает признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.

Об этом говорится в согласованном проект резолюции, передает «Европейская правда».

Проект подан от имени 5 групп, которые контролируют большинство голосов в Европарламенте - Европейской народной партии, социал-демократов, либералов (Renew), Зеленых и консерваторов.

Парламентарии «приветствуют Координационный совет как представительный орган людей, которые стремятся к демократическим переменам в Беларуси, открытый для всех заинтересованных сторон из политикума и общества» и призывают Еврокомиссию и другие органы ЕС «оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси, включительно с Координационным советом, который возглавляет Светлана Тихановская», а также поощряют посредничество ОБСЕ в диалоге для поиска выхода из кризиса.

Евродепутаты отмечают, что «не признают результаты так называемых президенских выборов в Беларуси 9 августа, поскольку они происходили с вопиющими нарушениями всех международных стандартов, и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после завершения его действующего срока в должности».

Также отмечается, что «многие граждане Беларуси считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и новоизбранным президентом».

Депутаты осуждают репрессии против оппозиции и мирных протестующих, требующих немедленного освобождения задержанных и расследования случаев чрезмерного применения силы и пыток, выражают решительную поддержку будущим санкциям ЕС против должностных лиц режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и репрессий.

Кроме того, они призывают Совет ЕС создать общеевропейский механизм, который позволил бы безотлагательно принимать меры в отношении лиц и организаций, непосредственно вовлеченных или причастных к грубым нарушениям прав человека.

Парламентарии призывают пересмотреть политику ЕС в отношении Беларуси, чтобы усилить поддержку гражданского общества и СМИ, но при этом заморозить любое финансирование для нынешнего правительства Беларуси и контролируемых правительством проектов, включая финансирование через ЕИБ и ЕБРР, и заморозить переговоры относительно приоритетов партнерства ЕС-Беларусь к проведению честных и прозрачных президентских выборов.

Кроме того, страны-члены призывают создать «гуманитарный коридор» и особую процедуру получения виз для граждан Беларуси, которые из-за своей позиции вынуждены будут искать убежища, и для тех, кто нуждается в лечении после травм, полученных на протестах.

Также европарламентарии осуждают «гибридное вмешательство РФ в Беларуси, в частности путем делегирования так называемых медиаэкспертов в госСМИ Беларуси и советников в военные и правоохранительные органы» и призывают российские власти прекратить прямое или косвенное вмешательство во внутренние дела Беларуси, отмечая, что Лукашенко «не имеет политического или морального права заключать любые соглашения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Верховная Рада приняла заявление, в котором сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.