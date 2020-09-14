Петиция за создание временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» набрала на сайте парламента 25 тысяч голосов.

Петицию создали 7 сентября родственники и близкие погибших на Донбассе украинских воинов с целью расследования возможной госизмены.

«На сегодня из всего массива информации - журналистских расследований, выступлений ряда народных депутатов, а также свидетельств самих украинских разведчиков - понятно, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» имела место, что она готовилась длительное время, и после пересадки в Минске самолет с этими убийцами должен был приземлиться в Украине», - подчеркивается в тексте.

«Требуем ответа на вопрос – кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему «слил» информацию и таким образом сорвал задержания? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?», - задаются вопросом авторы петиции.

Практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы осталось создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. «И мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно»,- подчеркнули родственники погибших.

Как сообщалось, 9 сентября нардеп Владимир Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.