также в разделеОбщество
Пилота-контрабандиста, летавшего в Румынию, поймали на Черкасчине 4
Лещенко: Вместо ремонта поезда УЗ купила два лимузина 16
У здания НАБУ проходит митинг за увольнение Сытника 12
Врачи о состоянии Балуха: Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки 20
Украинские музыканты внесут изюминку в школьную программу 70
Украине обещают скорые заморозки 62
Минздрав возмущен празднованием дня города в Днипре 24
Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью 29
Украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале 28
Врачи рассказали о состоянии Балуха 17
Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров 16
Ситуация в ООС: новых обстрелов не зафиксировано 11
Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса 2020 13
COVID-19: число новых случаев опустилось ниже 3 тысяч 97
ОБСЕ нашла тяжелую технику боевиков 21
В Запорожской области выявили посев каннабиса на 10 млн гривен 19
В Ровенской области задержали агента ФСБ РФ при попытке совершения диверсии 23
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина 18

Петиция за создание временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» набрала на сайте парламента 25 тысяч голосов.

Петицию создали 7 сентября родственники и близкие погибших на Донбассе украинских воинов с целью расследования возможной госизмены.

«На сегодня из всего массива информации - журналистских расследований, выступлений ряда народных депутатов, а также свидетельств самих украинских разведчиков - понятно, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» имела место, что она готовилась длительное время, и после пересадки в Минске самолет с этими убийцами должен был приземлиться в Украине», - подчеркивается в тексте.

«Требуем ответа на вопрос – кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему «слил» информацию и таким образом сорвал задержания? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?», - задаются вопросом авторы петиции.

Практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы осталось создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. «И мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно»,- подчеркнули родственники погибших.

Как сообщалось, 9 сентября нардеп Владимир Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно председателя Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5458 грн.
34
Теги