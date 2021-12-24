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Канада, Франция и еще 13 европейских стран осудили развертывание бойцов российской ЧВК Вагнера в Мали.

Об этом пишет FT со ссылкой на заявление о развертывании группы Вагнера в Мали.

«Мы глубоко сожалеем о выборе переходной власти Мали использовать и без того скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников вместо поддержки вооруженных сил Мали и государственных служб во благо народа Мали.

Мы знаем о причастности правительства Российской Федерации к оказанию материальной поддержки развертыванию группировки Вагнера в Мали и призываем Россию вернуться к ответственному и конструктивному поведению в регионе», - говорится в заявлении, передает Украинская правда.

Заявление поддержали Франция, Великобритания, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния и Швеция.

Ситуация с безопасностью в Мали усугубилась с июня, когда Франция объявила о сокращении своих сил после семилетней кампании, известной как операция «Бархан». Президент Франции Эммануэль Макрон обосновал это решение тем, что французские военные больше не могут компенсировать «нетрудоспособность» малийского государства. В столице Бамако произошли два государственных переворота, что еще больше обострило отношения между Францией и Мали.

В начале сентября стало известно, что между российским частным военным подрядчиком, компанией Wagner Group, и правящей хунтой Мали заключено соглашение, согласно которому наемники будут обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников.

Россия отрицает какие-либо связи правительства с ЧВК Вагнера.
ForUm

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