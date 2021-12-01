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Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что не давал никаких указаний бывшему руководителю Главного управления разведки Василию Бурбе относительно спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнер».

«Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили раньше и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов», - сказал Ермак в интервью РБК-Украина.

При этом глава ОП утверждает, что Зеленский также не давал санкцию на эту операцию.

«Смотрите, есть такая операция, как документирование боевиков, и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой. Так вот, документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день. Документируются все люди, совершавшие преступления на территории Донбасса, убивавшие наших людей. И действительно, об этом очень правильно написали Bellingcat и Христо Грозев. Вообще они проделали потрясающую работу, и я знаю, что они очень принципиально занимаются вопросами, связанными с войной, с Россией. Поэтому в их отчете об этом достаточно много написано. Что касается обсуждаемой ситуации, то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали тому подтверждение», - сказал Ермак.

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

Экс-глава ГУР Василий Бурба в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 20 ноября рассказал, что всех разведчиков, участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, уволили из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия.

 
ForUm

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